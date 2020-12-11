Başkan Güngör: 'Derdi veren Allah dermanı da verir diyoruz'

Başkan Güngör, "Ayağa kalkınca öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi. Hemen yatmak istiyorsunuz" dedi.

10 günü hastanede toplam 17 günde sağlığına kavuşan başkan Güngör, taburcu oldu. Görevinin başına dönen Başkan Güngör, hastalık süresince yaşadıklarını bakın nasıl anlattı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, sözlerine şöyle devam etti;



“Ben bir hafta evde tedavi gördüm, öksürüğüm artınca hastane ortamına geçtim. Yoğun bakımda değil ama hastane ortamında 10 gün tedavim devam etti. Daha sonra bir hafta evde istirahatle, Rabbimize şükürler olsun sağlığımıza kavuştuk"



Başkan Güngör, "Öksürükten çok muzdarip oldum, öksürük çok rahatsız edici. 'Derdi veren dermanı da verir' diyoruz. Nefeste çok büyük sıkıntım olmadı, öksürükte çok büyük sıkıntım oldu. Çünkü ayağa kalkınca öyle bir öksürüyorsunuz ki, dayak yemiş gibi. Hemen yatmak istiyorsunuz" dedi.