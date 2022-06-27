Başkan Güngör, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bu anlamda Başkan Güngör, Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ender Umut Papuççu, Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da esnaflarımızın her zaman yanımızda olduğunu bilmek bizleri son derece mutlu etti” dedi.