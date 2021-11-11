Başkan Güngör: “İhracat Başarısıyla Gurur Duyuyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 8. Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı açılış programına katıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla KAFUM’da düzenlenen fuarın açılışında, Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu protokol üyeleri, sektör temsilcileri ile vatandaşlar da yer aldı. Programda konuşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız birçok Anadolu şehri gibi tarımda, hayvancılıkta, sanayide ve ticarette önemli aşamalardan geçtiği bir süreci yaşadı. Geldiğimiz noktada 1 Milyar barajını aştığımız bir ihracat başarısıyla karşı karşıyayız. Ben şehrimin yatırımcılarıyla gurur duyuyorum. Dünyada birçok şehre nasip olmayan bir potansiyele sahibiz” diye konuştu.

Yatırıma Yeni Alanlar Açılıyor

Kahramanmaraş’taki birçok sektörde önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Başkan Güngör konuşmasını, “Bir yandan şehrimizin yatırımcıları yeni istihdam alanları oluştururken, öte yandan bizler de yeni yatırım alanlarının açılması için gayret ediyoruz. Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ımız; dondurma, takı tasarım, kuyumculuk, tekstil gibi birçok sektörde de söz sahibi. Düzenlediğimiz bu uluslararası fuar ve etkinlikler bu değerlerimize önemli katkılar sağlıyor. Bugün burada açılışını yapacağımız bu fuar da yeni teknolojileri görmek ve geliştirmek açısından güzel bir fırsat sağlıyor. Ben tekrar katkı sağlayan tüm hemşerilerime, paydaşlarımıza ve kurum temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyor, fuarın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Düzenlenen programla beraber kapılarını açan fuar, 13 Kasım Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.