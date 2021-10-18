Başkan Güngör: Nuri Pakdil’i rahmet ve özlemle anıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, vefatının 2’inci yıldönümünde Nuri Pakdil’i anma mesajı yayımladı. Kahramanmaraş’tan yetişerek Türk edebiyatında en önemli ekollerden birini oluşturan Yedi Güzel Adam’dan biri olan Nuri Pakdil’in kitaba dair vecizelerini paylaşan Başkan Güngör, “Her şeyi attım üstümden, elimde bir kitap kaldı” satırlarını hatırlattı. Güngör, Nuri Pakdil’in Anneler ve Kudüsler eserine atıf yaptığı mesajının devamında, “Böyle demişti Nuri Pakdil ağabey. Biz de bu ilkeyle yolumuza; Edebiyat Günleri, Akademiler, Kitap Fuarı’yla devam ediyoruz. Vefatının yıl dönümünde üstadı rahmetle ve özlemle anıyorum” ifadelerini kaydetti.