Başkan Güngör Onikişubat’ta Muhtarlarla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de katıldığı toplantı Zeytindere ve Hacı Mustafa mahallesi muhtarlarının ev sahipliğinde gerçekleşti. Başkan Güngör düzenlenen toplantı sonrası, “Şehrimizin 11 ilçesinde de Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, parti teşkilatımız, ilçe belediyelerimiz, muhtarlarımız ve kamu kurumlarımızla koordineli şekilde hizmet üretmeye çalışıyoruz. Gayemiz şehrimize, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek. Muhtarlarımız yerel yönetim adına bizim en önemli paydaşlarımızdan biri. Onların taleplerine ve beklentilerine yönelik hazırladığımız 2021 Yatırım Programı’nı büyük ölçüde tamamladık. Kendilerine başarılar diliyor, hüsnü kabulleri için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.