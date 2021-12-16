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Başkan Güngör: ''Pazarcık’a 75 Milyon TL yatırım yaptık''

Pazarcık ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “2019 – 2020 yılları arasında Pazarcık’ımıza toplamda 75 Milyon TL yatırım yaptık. En büyük yatırımlarımız da alt ve üstyapıya oldu. 100 dönümlük Pazarcık Millet Bahçesi’ni de tamamlıyoruz, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Sizlere hizmet etmekten gurur duyuyorum” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 16.12.2021, 17:17
Başkan Güngör: ''Pazarcık’a 75 Milyon TL yatırım yaptık''

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Belediye ve Gençlik Meclisi üyelerinin yanı sıra Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı program mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Ardından inşası devam eden Pazarcık Millet Bahçesi ve merkezi arterlerde tamamlanan üstyapı çalışmalarının incelemesiyle süren ziyaretlerde, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelindi. Ziyarette konuşan Başkan Güngör, “Oluşturduğumuz mali disiplinle hamdolsun 2019 – 2020 yıllarında Pazarcık’ımıza toplamda 75 Milyon TL yatırım yaptık. Teşkilatımız, ilçe belediyemiz, muhtarlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızla belirlediğimiz bu yatırımlarla geçtiğimiz sene konuştuğumuz sorunları artık konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şeffaf Yönetim Anlayışı

Yerel yönetimde şeffaflığın ve sürdürülebilirliğin en önemli ilke olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir eylem planı ortaya koymak, gerçekleşen bütçeye göre öncelikleri belirleyebilmek örnek gösterilen gelişmiş ülkelerin iş yapma biçimi, işte tam olarak biz de bunu yapıyoruz. Ziyaretlerimizde, toplantılarımızda her bir ilçemizden ve mahallemizden gelen talepleri alıyoruz, önceliklerini tespit edip çözüme kavuşturuyoruz. Bu anlayışla, hemşehrilerimizin de destekleriyle şimdiye kadar çok ciddi işler yaptık” diye konuştu.

35 Milyon TL Ulaşım Yatırımı

İlçedeki yatırımlardan en büyüğünün ulaşım için yapıldığını ifade eden Başkan Güngör, “Buraya her geldiğimizde daha güzel bir Pazarcık ile karşılaşıyoruz. Yol, içmesuyu ve kanalizasyon gibi en temel ihtiyaçlarda eksik bir yer kalsın istemiyoruz. Grup yolu, alternatif yol ve mera yolu olmak üzere üç tip yol için Pazarcık’ımıza toplamda 200 kilometreye yakın yol yapmışız. 2022 yılında Allah’ın izniyle artık yol ihtiyacı diye bir konuyu konuşmuyor olacağız” dedi.

Millet Bahçesi Pazarcık’a Çok Yakışacak

Açıklamasının devamında açılış için gün sayan Pazarcık Millet Bahçesi ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İlçemizde 10 Milyon TL civarında park bahçe ve devam eden yatırımlarımız var. Burada 100 dönüme yakın alanıyla, Pazarcık’ımıza yakışır bir millet bahçesini inşa ettik, son aşamaya getirdik. Birçok sosyal donatı barındıran bu tesis, ilçemizin önemli bir mesire alanı olacak” cümlelerini kullandı.

Müjdeyi Verdi: İçmesuyu Sorunu Çözülüyor

İlçedeki içmesuyu ihtiyacına yönelik önemli bir müjde paylaşan Güngör, “Bizim 15 Milyon TL’lik içmesuyu şebekesi yatırımımız devam ediyor. Hem ilçe merkezinde hem de kırsaldaki su ihtiyacını kesin olarak çözmek için DSİ Genel Müdürlüğü’müze konuyu ziyaretlerimizde arz ettik, programa aldılar. İnşallah yapılacak yatırımla Türkoğlu ve Pazarcık dahil çevre bölgelerimizin en az 100 yıllık içme suyu ihtiyacı çözülmüş olacak. Bu sene 28 mahallemizde altyapı ihtiyaçlarını muhtelif çalışmalarla karşıladık, bunları daha da artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

2022’de 1,3 Milyar TL Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuşmasını, “Önümüzdeki yıl şehrimizde 1 Milyar 250 Milyon TL yatırım hedefliyoruz. Pazarcık’ı seviyoruz, Kahramanmaraş’ımızı seviyoruz, Türkiye’mizi seviyoruz. Bu ilçemiz kardeşliği ile birliği ile örnek bir ilçemiz. Sizlerle gurur duyuyorum. Biz Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve partimizin gelenekleri çerçevesinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim sözümüz; işimizdir, yaptıklarımızdır” ifadeleriyle tamamladı. Ziyaret programı ise AK Parti İlçe Başkanlığı, Pazarcık Belediyesi ve kaymakamlık ziyaretleriyle noktalandı.

#Pazarcık #Aksu Haber #aksu tv haber #Aksu Tv #Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
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