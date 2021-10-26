Başkan Güngör TBB Meclis toplantısına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) Ankara’da düzenlediği encümen ve meclis toplantılarına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Ombudsman Av. Şeref Malkoç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve belediye başkanlarının yer aldığı programda, Yazar İskender Pala da söz aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı, açılış konuşmaları, 2021-2024 stratejik planın görüşülmesi, dilek ve temenniler ile tamamlandı. Düzenlenen toplantıya ilişkin konuşan Başkan Güngör, “Güçlü ve kurumsal organizasyonları ve deneyim paylaşımlarını son derece önemsiyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği’mizin bu toplantıları ve girişimleriyle ülkemizde yerel yönetimler anlamında hizmet standardı da yukarı yönlü hareket ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.