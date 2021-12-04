Başkan Güngör toplantıda yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı
AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın katılımıyla Ak Parti Kahramanmaraş İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2021, 15:35 04.12.2021, 16:45
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör göreve geldikleri günden bu yana olan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Başkan Güngör konuşmasının devamında kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük oranda gerçekleştiğine dikkat çekerek çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Başkan Güngör son olarak birçok sorunu yıl içerisinde bitirdiklerine dikkat çekerek daha büyük yatırımların yapılacağını vurguladı.
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