Başkan Güngör toplantıda yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde düzenlenen programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör göreve geldikleri günden bu yana olan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Başkan Güngör konuşmasının devamında kentsel dönüşüm çalışmalarının büyük oranda gerçekleştiğine dikkat çekerek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Güngör son olarak birçok sorunu yıl içerisinde bitirdiklerine dikkat çekerek daha büyük yatırımların yapılacağını vurguladı.