Başkan Güngör, ve Başkan Güven esnaf ziyaretinde bulundu!

Başkanlar, Tanır Mahallesi’nde de yapımına devam edilen ayran dede tesisleri ile tanır mesire alanında da incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde başlattığı ‘değerlendirme ve istişare toplantısı’na Afşin ilçesi ile devam edildi.

Afşin’de ki toplantılara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte Afşin’de Stk temsilcilikleri ile esnafları ziyaret edip hâl hatır sordu, taleplerini dinledi.

Güngör ve Güven Tanır Mahallesi’nde yapımına devam edilen Ayran Dede tesisleri ile Tanır mesire alanında da inceleme yaptı.

Tanır mesire alanında Aksu Habere değerlendirme yapan Güngör, mesire alanında iyileştirme yaparak, halkın kullanımının sağlanacağını söyledi.