Başkan Güngör’den Çınar’a Teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, daha önce gündeminde olan bir iş sebebiyle müsaade isteyerek AKBEL Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Ahmet Çınar’a Kahramanmaraş için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Hayrettin Güngör, “Sayın Ahmet Çınar ile AKBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak beraber çalışma imkanımız oldu. Kendisi daha önce gündeminde olan bir iş bağlantısı ile ilgili müsaade istemiştir.

Şehrimize yaptığı katkılar için teşekkür eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dilerim” ifadelerini kullandı. Ahmet Çınar ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün, “Kentimize hizmet için” diyerek tevdi etmiş olduğu, AKBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden Kahramanmaraş ili dışında daha önceden gündem olan bir alanda görev almak üzere ayrılmış bulunmaktayım.

Kendilerinden müsaade isteğime anlayışla karşılık veren Sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Kısa süre de olsa Kahramanmaraş’ımıza hizmet etmiş olmaktan büyük onur duydum. Birlikte çalışmaktan mutlu olduğum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’ün samimiyeti, birikimi, dürüstlüğü, adaleti ve yüksek enerjisiyle; ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir takım olarak Kahramanmaraş’ımıza değerli hizmetler vereceklerinden hiçbir şüphem yok. Kendilerine Cenab-ı Allah’tan kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.