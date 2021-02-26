Başkan Güngör’den Esnaf ziyaretleri!
Piri Reis ve Oruç Reis Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
KAHRAMANMARAŞ 26.02.2021, 18:30 26.02.2021, 19:19
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Mahalle Ziyaretleri Kapsamında Piri Reis Ve Oruç Reis Mahallelerinde Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.
Başkan Güngör’e Ak Parti İl Teşkilatının Yanı Sıra Meclis Üyeleri Ve Daire Başkanları Eşlik Etti.
Başkan Güngör Burada Esnaf Ve Vatandaşların Sorun Ve Taleplerini Dinledi.
Ziyaretler Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Esnaf Ziyaretlerine Devam Edeceklerini Ve Her Zaman Vatandaşların Yanlarında Olduklarını Sözlerine Ekledi.
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