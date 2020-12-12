Başkan Güngör’den Öztunç’a: Topu Taca Atmayın!

Su fiyatları ile ilgili Milletvekili Öztunç’un paylaşımıyla başlayan polemikte son noktayı Başkan Güngör koydu: “Sayın Ali Öztunç, polemik yapmayın, topu taca atmayın. İstanbul, Ankara ve İzmir halkının ucuz su içme hakkı yok mu? Siz hangi partinin genel başkan yardımcısısınız? CHP’li Büyükşehir Belediyeleri su ücretini bizim tarifeye indirsin hodri meydan bekliyorum.”

KAHRAMANMARAŞ 12.12.2020, 23:35
Başkan Güngör’den Öztunç’a: Topu Taca Atmayın!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CHP Milletvekili Ali Öztunç’un sosyal medya paylaşımlarını cevaplandırmış ve Kahramanmaraş’ta su fiyatlarının İstanbul, İzmir ve Ankara’ya göre yüzde 50’ye yakın, ayrıca Gaziantep’ten de %41 daha ucuz olduğunu ifade etmişti. Başkan Güngör ayrıca bu şehirlerde su fiyatları Kahramanmaraş tarifesine getirilsin biz de %50 indirim yapmaya hazırız demişti. 

Hodri Meydan Bekliyorum

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise Başkan Hayrettin Güngör’ün su fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamayı televizyona çıkalım olarak cevaplandırabildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör son noktayı koydu: “Sayın Ali Öztunç, polemik yapmayın, topu taca atmayın. İstanbul, Ankara ve İzmir halkının ucuz su içme hakkı yok mu? Siz hangi partinin genel başkan yardımcısısınız? CHP’li Büyükşehir Belediyeleri su ücretini bizim tarifeye indirsin hodri meydan bekliyorum.”

#Hayrettin Güngör #Ali Öztunç
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