Başkan Güngör’den yeni yıl mesajı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kıymetli hemşehrilerim; 2020, pandeminin etkisiyle tüm dünyada olumsuzlukların yaşandığı bir yıl oldu. Biz, yaşanılan zorluklara rağmen ‘Çünkü Sözümüz Var’ ilkemizden taviz vermeden yatırımlarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalıştık. Sizlerin güveni, sevgisi ve dualarıyla önemli bir mesafe aldık. İnşallah 2021 yılında da çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının tüm hemşehrilerime, ülkemize ve dünyaya mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”