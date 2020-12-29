Başkan Gürbüz, Başarılı Sporcuyu Tebrik Etti

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 7 yıldır kırılamayan rekoru kırarak adını spor tarihine yazdıran Elbistanlı Merve Tuncel’i tebrik etti.

Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde 15.45:29'luk derecesiyle dünya rekoru kıran Elbistan’lı Merve Tuncel’i kutlayan Başkan Gürbüz, “Merve kızımızın başarıları bizleri gururlandırdı” dedi.

Bundan sonraki spor hayatından Elbistanlı Merve Tuncel’e başarılar dileyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “ Merve kızımızın başarıları bizleri gururlandırdı. Dünya rekoru kıran ve üçüncü kez olimpiyat kotası alarak Türkiye’nin bu kotayı elde eden genç sporcusu olan Merve’nin, ilçemizi ve ülkemizi bundan sonraki organizasyonlarda da en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tamdır. Kendisine başarılar diliyorum. Yolu ve bahtı açık olsun. Annesi ve babasını da, evlatlarının hayalinin peşinden koşmasına destek olarak spor tarihine geçen bir çocuk yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.