Başkan Gürbüz, “Çözüm yine Recep Tayyip Erdoğan’da”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, döviz kurunda yaşanan hareketliliğin, muhalefet tarafından fırsat bilinerek gençliği umutsuzluğa sürükleme çabası içinde olduğunu belirtti.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 13:34
Başkan Gürbüz, “Çözüm yine Recep Tayyip Erdoğan’da”

Toplumsal bir umutsuzluğun sonuç getirmeyeceğinin altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Umutsuzluk ta halk onlara sarılmayacak, çözümü yine Recep Tayyip Erdoğan’da bulacak” dedi.

Başkan Gürbüz; “Şu an muhalefetteki bütün partiler döviz kurundaki hareketliliği fırsat bilerek sanki ortak karar almışçasına gençliği umutsuzluğa sürükleme stratejisi güdüyor. Zannediyorlar ki öyle olunca halk bir umut onlara sarılacak. Farkındalar mı bilmiyorum ama toplumsal bir umutsuzluk ortamında kimse onları da bir çözüm olarak görmüyor. Toplum yine çözümü Recep Tayyip Erdoğan'dan bekliyor. Kiminle konuşsam ‘Ya bilmiyor muyum diğerlerinin bir şey yapamayacağını...’ diyerek anlatıyor sıkıntılarını. Umutsuzluğa sürükleme stratejisi güderek ülkenin geleceğine zarar verdiklerinin farkındalar mı acaba? Toplum umutsuzluğa kapılıp potansiyelini gerçekleştirmek için motivasyonunu kaybedince ne olacağını zannediyorlar acaba? Dünya Koronavirüs süreci ile birlikte hem sosyal hem de ekonomik büyük bir değişim içerisinde. Bütün ülkeler bu değişimden az ya da çok etkilendi.

Küresel dönüşüm sürecinde kendi pozisyonunu belirlemek isteyen ülkemiz ise bu dönüşümün etkilerini en çok hissedenlerden biri” dedi.

Yeni bir düzen kuruluyor

Başkan Mehmet Gürbüz, dünyada yeni bir düzen kurulduğun ve bu düzende de kendi yerimizi kendimizin belirleyeceğini ifade etti. Gürbüz konuşmasının devamında, “2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzende bütün ülkelere bir rol biçildi ve şimdiye kadar bize biçilen rolün getirdiği sıkıntının içinde debelenip durduk. Şimdi de yeni bir düzen kuruluyor ve kendi konumumuzu belirleme fırsatını kaçırırsak yine aynı sıkıntıları çekeceğiz. Türkiye, Çin'den Londra'ya kesintisiz lojistik imkanı sunan Marmaray ve yeni enerji kaynaklarının keşfinden sonraki ekonomik güzergah olma gibi stratejik konumuyla, sahip olduğu potansiyeller ile yeni kurulan düzende tüm siyasi bloklar için kilit konumunda olabilecek bir ülke” ifadelerine yer verdi.

Türkiye küresel sistemde tehlike olarak görülüyor

Başkan Gürbüz, Türkiye’nin bağımsız hareket eden bir ülke olması, küresel sistem içinde bir tehlike olarak görülmesine sebep olduğunu söyledi. Gürbüz, “Ayrıca savunma sanayindeki bütün dünyanın gıpta ile baktığı atılımlar ve bu alanda yaptığı ihracatlarla etki alanını geliştirmesi de kilit konumunu her geçen gün arttırıyor. Böyle bir ülkenin dünya ekonomik düzeni içerisinde kendi politikalarını uygulayabilen, bağımsız hareket eden bir ülke olması, küresel sistem içinde bir tehlike olarak görülmesine sebep olur. İşte bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebi de Türkiye'nin kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin önüne geçmek istemeleri. Sürekli umutsuzluk tohumları ekmelerinin sebebi de bu. Umutsuzluk; bırakın ilerlemeyi, var olan atılımları da boşa çıkaracak çok tehlikeli bir zehirdir” ifadelerini kullandı.

Yaşadığımız sıkıntıların, bizim için anlamlı bir sonucu olmak zorunda

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz açıklamasının sonunda bu milletin asla vazgeçmeyeceğini ifade ederek, “Biz bugün bize biçilen rolü kabul ederek üretimden, ağır sanayiden, yerli oto gibi katma değeri yüksek teknoloji ürünleri geliştirmekten vazgeçer, suni algıların esiri olursak bu sıkıntıları boşa çekmiş oluruz. Böylesine önemli bir sürecin içerisindeyken ve sanayi üretimine, ihracat rakamlarına baktığımızda bu dönüşüm sürecinden kârlı çıkacağımızı, yaşadığımız sıkıntıları unutturacak gelişmelere gebeyken vazgeçersek, bu ülkenin emeklerine de, gençliğin geleceğine de yazık olur. Benim, ülkenin gençliğinin böyle bir vazgeçiş içerisinde olmayacağına dair inancım tamdır” diyerek sözlerini tamamladı.
 

#Döviz kuru #Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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