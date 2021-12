Başkan Mahçiçek, Engelliler Gününde İşkur ile Protokol İmzaladı

İmzalanan bu protokolle down sendromlu öğrencilerin iş hayatına kazandırılması hedefleniyor.

Programda konuşma yapan Başkan Mahçiçek şunları söyledi.

Down sendromlu ve diğer engelli gençlerimizi önemsiyoruz. Down sendromlu öğrencileri iş dünyasına kazandırmak adına böyle bir protokol imzaladık. Hayatlarını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak, onların ayakları üstünde durmalarını sağlamak bizim görevimiz. Gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce ise Başkan Mahçiçek’e duyarlılığından dolayı teşekkürlerini ileterek İŞKUR olarak engellilerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Atılan imzalar ardından Down Merkezi gezilerek detaylı bilgi alındı. Öğrencilerin iş koçluğu ile iş dünyasına hazırlıkları konusunda bilgi veren Kahramanmaraş Down Kültür Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, bu protokolün öğrencilerin hayatında önemli bir role sahip olacağını vurguladı.