Başkan Mahçiçek, evlenecek çiftleri yalnız bırakmadı

Sosyal Belediyeciliğin öncülerinden Onikişubat Belediyesi her alanda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ 11.08.2021, 15:01 11.08.2021, 17:20

Bu kapsamda evlenecek olan çiftlerin en önemli adımlarından bir tanesi olan nikâh işleminde de onların yüzlerini güldürüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Atatürk Parkı içerisinde yer alan Kahramanmaraş Nikâh sarayında düzenlenen nikâh törenlerine katıldı.

Burada çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Mahçiçek onlara çeşitli hediyeler vererek bir ömür mutluluklar diledi.

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