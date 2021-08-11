Başkan Mahçiçek, evlenecek çiftleri yalnız bırakmadı

Bu kapsamda evlenecek olan çiftlerin en önemli adımlarından bir tanesi olan nikâh işleminde de onların yüzlerini güldürüyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Atatürk Parkı içerisinde yer alan Kahramanmaraş Nikâh sarayında düzenlenen nikâh törenlerine katıldı.

Burada çiftlerin nikâhlarını kıyan Başkan Mahçiçek onlara çeşitli hediyeler vererek bir ömür mutluluklar diledi.