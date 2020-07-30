Başkan Mahçiçek’in Kurban Bayramı mesajı!

“Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde güzel gelişmelere tanık olduğumuz bu ayda, hem hüzünlendik hem gururlandık. Milletimizin iradesinin gücü ve bileğinin hakkıyla kazandığı 15 Temmuz Demokrasi Bayramımızda şehitlerimizi yâd ettik. Yurdumuzun her noktasında farklı etkinliklerle bayramımızı kutladık.

Cumhurbaşkanımızın Ayasofya’nın açılması ile ilgili kararnameyi imzalamasıyla açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif, hepimizin gururu oldu. Tarihi ve unutulmaz bir ana tanıklık ettiğimiz 24 Temmuz Cuma namazı, tüm Müslümanların kalbinde ayrı bir yer edindi.

Kurban ibadetini ifâ edeceğimiz bu bayramda, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşayacağız. Kurban sadece bayramın adı değil Allah’a yakınlaşmanın da adıdır aynı zamanda.

Ülkemizin refahı ve güvenliği için bayram dolayısıyla ailesinden uzakta görev yapan tüm güvenlik güçlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Özellikle tüm halkımızın sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek sağlıkla, huzurla bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.

Birlikte nice bayramlara vasıl olmamız ümidiyle, Hayırlı Bayramlar diliyorum.”