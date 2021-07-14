Başkan Mahçiçek’ten ASKF'ye Ziyaret!

Ziyarette Başkan Mahçiçek, yönetimiyle birlikte Federasyonun faaliyetlerini artırmaya çalışan Karaoğlan’dan ASKF’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Karaoğlan ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Mahçiçek, amatör sporun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Federasyon Başkanı Karaoğlan’da nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkürlerini iletti.