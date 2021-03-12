Başkan Mahçiçek’ten Eğitime Dev Destek

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, eğitim yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Eğitime verdiği önemi her defasında dile getiren Başkan Mahçiçek, yatırımlarının ve projelerinin çoğunu bu alanda gerçekleştiriyor.

KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 14:21
Başkan Mahçiçek’ten Eğitime Dev Destek

Başkan Mahçiçek, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi 400 ilköğretim öğrencisine tablet desteği vermiş, üniversite sınavına girecek 500 öğrencinin de sınav giriş ücretini karşılamıştı.

Bugün ise daha önce yapılmayanı yaparak yerli bir yazılım firmasının geliştirdiği AHOB (Anla-Hızlan-Odaklan-Başar) programı ile ilçede bulunan tüm 5. sınıf 9 bin öğrenciye ‘Şimdi Okuma Zamanı’ diyerek yapay zeka programı hediye ediyor.

Programa; Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Kadın Kolları Başkanı Nursel Kaçamaz, Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve Onikişubat Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

Konuyla ilgili olarak Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

Projemize katılan ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin başarısında artış sağlamak, öğrencilere keyifle öğrenebileceği "Oyunsallaştırılmış" teknikler ile öğrenmelerini sağlamak birinci hedefimiz.

Pandemi nedeniyle tüm çocuklarımızın bilgisayara bakma süresi ve oyun süresi artmış durumda. Biz bu ilgilerini doğru yöne kanalize ederek oyunla öğrenme metoduyla derslerindeki başarıyı, anlama kabiliyetlerindeki artışı sağlayabiliriz diye düşündük.

Bu programı kullanan öğrencilerin başarılarındaki artış olumlu yönde hem hayata hem eğitimlerine katkı sağlamaktadır. Her çocuğumuz özeldir ve farklı öğrenme metotlarına sahiptir. Kimi dikkat eksikliği kimi disleksi nedeniyle öğrenememektedir.

Bu programın düzenli kullanımı ile çocuklarımız kazanımlarında, ortaokul ve lise derslerine adaptasyonlarında gelişme sağlayacaklardır.

Neden 5. Sınıf öğrencisi diye sorulacak olursa, ilkokulu bitiren çocuğumuz, ortaokulda bocalıyor. Eğer temelini burada sağlam atmazsa lise de daha da vahim duruma düşebiliyor. Lise sınavlarına girmeden öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştirmek ve artırmak adına istişarelerimiz neticesinde 5. Sınıf öğrencilerinin en uygun sınıf olduğuna karar verdik.

Bu program, her öğrencinin kendi adına oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre ile www.onikisubat.bel.tr adresimizden programa ulaşabilecekler. Okuma, anlama ve odaklanma problemlerini çözerek derslerindeki başarıyı artıran etkileşimli derslerden oluşan alıştırmalar, testler ve oyunlar ile çocuklarımızın daha başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olsun diyorum.”

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ise şu ifadelere yer verdi.

“Onikişubat Belediyemizin eğitim alanında bugüne kadar yaptığı fiziksel ve kültürel yatırımlar gerçekten ilçemiz adına çok kıymetli. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize de her anlamda büyük destek veren Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise şu şekilde konuştu.

“Başkanımıza bu güzel projelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemizde eğitim yatırımlarıyla öğrencilerimizin başarılarına destek oluyor.”

Başkan Mahçiçek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen atılan imzalar sonrası programa konuk olan 3 öğrencinin program sertifikalarını kendilerine takdim ettiler.

İyi dilek ve temenniler ile program noktalandı.

#Onikişubat #Mahçiçek #Destek
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