Başkan Okay çalışmaları yerinde inceledi

Bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden en verimli şekilde faydalanmaları adına gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmaları yapan ekipleri ziyaret eden Başkan Okay, Ayaklıcaoluk mahallesinde ekiplerden yapılan işlerle ilgili bilgiler aldı.

Başkan Okay, yaptığı inceleme sonrasında şunları söyledi: “Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet götürme adına ekiplerimizin yoğun çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmaları sürekli takip ediyor ve kısa sürede tamamlanması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Son olarak Ayaklıcaoluk mahallemizde yapılan asfalt çalışmalarını inceledik. Ekiplerimiz bu bölgemizde başarılı bir asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlarımızın talep ettiği ve ihtiyaç duyulan alanlarla alakalı asfalt işlemleri tamamlandı. İnşallah bu çalışmalarımız mevsimin el verdiği sürece devam edecek. Kış ayları ile ilgili çalışmalara da ekiplerimiz başladı.

Vatandaşlarımızın özellikle ulaşım konusunda sorun yaşamaması adına ekiplerimiz gerekli önlemleri şimdiden almaya başladı.”