Başkan Okay: ''Ekiplerimiz gece gündüz görevinin başında''

Kahramanmaraş’ta etkisini sürdüren kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Okay, ekiplerin yoğun çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Kar yağışı ile birlikte kriz masası oluşturduklarını anlatan Başkan Okay, vatandaşların mağdur olmaması adına yoğun bir çalışma başlattıklarını hatırlattı. Başkan Okay, karla mücadele çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı şehrimizde de yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu yoğun kar yağışı ile birlikte bizde gerekli tedbirleri aldık. Bu tedbirler kapsamında ilçemizin dört bir yanında ekiplerimiz seferber olmuş durumdadır. Şuanda iş makinalarımız yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ayrıca kaldırımların temizlenmesi, yaya ulaşımının sağlanması adına da çalışma yapıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın da hassasiyetle davranmasını rica ediyoruz.”