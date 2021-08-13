Başkan Okay, Haber Ötesi programına konuk oldu!

Divanlı Kentsel Dönüşüm Projesine değinen Başkan Okay, “Divanlı mahallemiz ve çevresinde yapmayı planladığımız bu dönüşümün örnek olacağını düşünüyoruz.” Dedi.

“İlçemiz Kahramanmaraş’ın eski mahallelerinin bulunduğu bir alanda yer almaktadır. Bu durum önemli bir kentsel dönüşüm çalışmasını da zorunlu kılmaktadır. Biz imkanlarımız ölçüsünde bu hususta çalışma yapmak üzere bir proje başlattık. Şuanda bu proje büyük bir özveriyle devam etmektedir. Divanlı mahallemiz ve çevresinde yapmayı planladığımız bu dönüşümün örnek olacağını düşünüyoruz. Bu noktada yapılması planlanan tüm projelere de destek veriyoruz.”

Başkan Okay, Tarihi Sokak İyileştirme Projesi Ve Konak Restorasyonlarıyla ilgilide şunları söyledi.

“İlçemizin turizm anlamında gelişmesi ve kendisine düşen payı alması adına göreve geldiğimiz günden bu yana birçok çalışma yaptık. Bu çalışmaların başında da tarihi kentsel dönüşüm gelmektedir. Tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan konaklarımızı bir bir restore ederek turizme kazandırdık. Bu konaklarımızın içerisini de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek şekilde donattık. Mutfak Müzesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, Dulkadiroğlu Konağı ve Maraş Araştırmalar Konağı bunların başında gelmektedir. Ayrıca Bahtiyar Yokuşu projemizin üçüncü etap çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Birinci ve ikinci etabını tamamladığımız bu projemizde üçüncü etap çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu alanda toplamda 50 adet restorasyon ve cephe yenileme projesi gerçekleştirdik.”

Konuşmasının devamında Başkan Okay, “kırsal alanlardaki çalışmalarda iddialıyız, en ücra mahallelerimizde bile, kilit parke asfalt, sosyal tesis alanları bulunmakta” ifadelerine yer verdi.

Haber: Mehmet Deveci