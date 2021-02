Başkan Okay: Kahramanlık unvanını gururla taşıyoruz

Ortaya koyduğu milli mücadeleyle kurtuluş savaşının fitilini ateşleyen Maraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Şubat 1973’te Kahramanlık unvanı verilmişti. Kahramanlık unvanının verilişinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şehrin bu unvanı layıkıyla taşıdığını hatırlattı. Milli mücadelede düşmana diz çöktüren ataları gibi devletinin ve milletinin bekası için her türlü kahramanlığı göze alan bir şehir olduklarını hatırlatan Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Düzenli bir orduya karşı örgütlenen bir avuç inanmış insanın zaferi olan 12 Şubat Kurtuluş mücadelesi, aynı zamanda bir milletin umudu olmuştur. Buradan yükselen milli mücadele ruhu, tüm vatanı sarmış ve kurtuluş savaşı başlamıştır. Bu büyük zaferin ardından şehrimiz hem istiklal madalyasıyla, hem de kahramanlık unvanıyla ödüllendirilmiştir. Bu madalyayı ve unvanı bu şehirde yaşayan her bir vatan evladı gururla göğsünde taşımaktadır. Kurtuluş mücadelesi ruhunu yeniden hatırladığımız bu günlerde kahramanlık unvanının veriliş yıl dönümünü de idrak ediyoruz. Ne mutlu ki atalarımız bizlere böyle büyük bir gurur yaşatmıştır. Bizlerde onlardan aldığımız bu gururu gelecek nesillere en güzel şekilde aktaracağız. Ben bizlere bu gururu yaşatan tüm milli mücadele şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”