Başkan Okay’dan Sarıkaya İlköğretim Okuluna ziyaret!
Öğrencilerle bir araya gelerek onların mutluluklarına ortak oldu
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaklaşık iki hafta önce eğitim öğretime başlayan Sarıkaya İlköğretim Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen eğitim öğretim, kırsal mahallelerde bulunan okullarda yeniden başladı.
Eğitim öğretime başlayan Sarıkaya İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, öğrencilere başarılar diledi.
Oklularına kavuşan öğrencilerin mutluluğunu paylaştıklarını dile getiren Başkan Okay, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde de bulunduklarını hatırlattı.
Başkan Okay’ın ardından Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve Sarıkaya İlköğretim Okul Müdürü Demir Kuştan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a desteklerinden ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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