Başkan Okay’ın Otizm Farkındalık Günü Mesajı
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 11:04
Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Otizm farkındalık gerektiren bir sendromdur. Aileler çocuklarını erken teşhis ile eğitim almalarını sağlayabilir ve çocuklarını sosyal hayata adapte edebilirler. Toplumumuzun da bu hususta bilgili ve bilinçli olması gerekmektedir. Özel gereksinim duyan bu bireylerimize karşı gereken hassasiyeti göstermeli, ailelerine gerekli desteği vermeliyiz. Ben bu vesileyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nün de tüm dünya insanlarının bu farkındalığın bilincinde olması temennisiyle, sağlıklı günler diliyorum.”
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
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