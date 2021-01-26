Başkan Okumuş'tan kursiyerlere ziyaret
Türkoğlu’nda polis ve spor akademisi kursları devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Okumuş kursları ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2021, 17:55
Sosyal belediyecilik alanında büyük yollar kat eden Türkoğlu Belediyesi polis ve spor akademisi hazırlık kurs eğitimlerine de çok büyük destekler veriyor.
Bu kapsamda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur komutanı J.Bnb.Özgür Gümüşay ve ilçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Mete Pekmez ile birlikte, ilçedeki kapalı spor salonunda polis ve spor akademisi hazırlık kurs eğitimleri alan öğrencileri ziyaret ederek, gençlere başarı temennisinde bulundular.
Başkan okumuş ziyarette, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Akkaya'yı ve kurs hocalarını tebrik ederek, öğrencilere başarılar ve kolaylıklar diledi.
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