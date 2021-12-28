Başkan Özsoy, boykot çağrısı yaptı
Dolardaki artışı gerekçe göstererek özellikle gıda fiyatlarında artışa giden zincir marketler doların düşmeye başlamasıyla birlikte bu indirimleri şu ana kadar etiketlere yansıtmış değil.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 16:33 28.12.2021, 18:54
Hükümet tarafından da marketteki fiyatların düşürülmesi yönünde açıklamalar gelirken, Türkiye genelinde bu zincir marketlerin ya indirime gidilmesi ya da boykot edilmesi yönünde bir kampanya başlatıldı.
Yerel esnafa sahip çıkılması konusunda boykot çağrısına destek veren Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, “zam üstüne zam yapan 5 büyük marketleri 1-5 Ocak tarihlerinde net şekilde boykot ederek cebimizi kurtarmalıyız” dedi.
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