Başkan Sami Kervancıoğlu, görevi Serdar Salih Çiçekçi' ye devretti
4.sü gerçekleştirilen Kahramanmaraş MÜSİAD Genel Kurulunda Mevcut Başkan Sami Kervancıoğlu, Görevi Salih Çiçekçi'ye devretti.
KAHRAMANMARAŞ 04.04.2021, 13:25 04.04.2021, 14:29
Müsiad Kahramanmaraş Şubesi, 4'üncü olağan genel kurul toplantısı MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Yapılan divan kurulunun ardından genel kurula tek aday olarak giren Serdar Salih Çiçekçi derneğin şube başkanlığına seçildi
Ramada Otelde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Başkan Sami Kervancıoğlu, görevi Salih Çiçekçi'ye devretti.
Genel kurulda bir konuşma yapan Sami Kervancıoğlu MÜSİAD ailesi içerisinde bulunmanın kendisi için önemine dikkat çekti.
MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı seçilen Serdar Salih Çiçekçi ise ülkenin ve Kahramanmaraş’ın kalkınması için daha fazla çalışacaklarını söyledi.
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