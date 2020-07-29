Başkan Uyduran açıkladı! Kestiğimiz hayvanın kurban sayılabilmesi için gerekli olanlar

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Dolayısıyla artık kurban almak isteyen vatandaşlarda pazarların yolunu tuttu.

Peki, bir hayvanın kurban sayılabilmesi için sahip olması gereken özellikleri nelerdir?

Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran kurban alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar hakkında bilgiler verdi.