Başkan Vakkas Kuzu güven tazeledi!
Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştirici Birliği Başkanı Vakkas Kuzu güven tazeledi.
KAHRAMANMARAŞ 22.06.2021, 17:15 22.06.2021, 18:03
Önceki gün yapılan olağan genel kurulda adaylığını açıklayan Vakkas Kuzu tekrardan başkan seçildi.
Seçimin ardından Aksu Haber’e konuşan Başkan Vakkas Kuzu “seçimimiz yapıldı. Yeniden başkanlığa seçildim. Seçimde bizlerle birlikte olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
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