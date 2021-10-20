Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan kırsal mahallelere hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ 20.10.2021, 14:31 20.10.2021, 14:46
Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Bu kapsamda Pazarcık Belediyesi tarafından Kocadere Mahallesi Kılçıkbağ obasında yapımına başlanan kilit parke taşı çalışmasını Mahalle Muhtarı ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden Kocadere Mahalle Muhtarı Müslüm Belveren ise şunları söyledi.

#Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan #Aksu Haber #aksu tv haber
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