Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan tarafından ilçede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2021, 16:56 02.11.2021, 18:33
Bu kapsamda Belediye ekiplerince Salmanlı mahallesinde devam eden kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Mahalle muhtarı da Başkan Yılmazcana yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi.
Daha önceki yaptığım çalışmalar esnasında 5300 metre karelik bir kilit taşı yaptık ikinci etapta ise 4 bin metre karelik kilit taşı yapıyoruz. Böylece samanlı mahallemizi rahatlatıyoruz.
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