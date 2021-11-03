Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kuzeykent Mahallesinde yapımına başlanan kilit parke taşı çalışmasını yerinde inceledi.
KAHRAMANMARAŞ 03.11.2021, 15:49 03.11.2021, 16:53
Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan açıklama yaparak şunları söyledi.
Birinci proje kapsamında 5 bin metre kare kilit taşı yapmıştık ikinci etapta mahallelerimize kilit taşı çalışmalarına başladık.
Yapılan hizmetlerden dolayı mahalle muhtarı ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.
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