Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Yapılan çalışmayla ilgili açıklama yapan Pazarcık belediye başkanı İbrahim Yılmazcan açıklama yaparak şunları söyledi.

Birinci proje kapsamında 5 bin metre kare kilit taşı yapmıştık ikinci etapta mahallelerimize kilit taşı çalışmalarına başladık.

Yapılan hizmetlerden dolayı mahalle muhtarı ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.