Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!

Belediye meclis üyeleri ve narlı mahallesi muhtarları ile birlike çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür eden mahalle muhtarları ise şunları söyledi.

Ekiplerimiz tarafından Menderes Mahallemizde sıcak asfalt çalışması sona yaklaştı.

İlçemize hayırlı uğurlu olsun.