Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Pazarcık ilçesinde yapımı süren 95 bin metrekarelik millet bahçesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.10.2021, 16:02 18.10.2021, 18:51
Projede bazalt, yürüyüş yolları, spor sahaları ve aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasıyla devam eden diğer çalışmaları yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi;
“Pazarcık Millet Bahçemizdeki yapım faaliyetlerimiz hızla sürüyor. Tesisimizde, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın önemli bir kısmını tamamladık. Çalışmalarımızla, tesisimizin fiziki yapısı şekillenmiş oldu. Pazarcık ilçemizin birçok sosyal ihtiyacına cevap vermesini hedeflediğimiz tesisimizi, çalışmalarımızın ardından hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.
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