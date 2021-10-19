Başkan Yılmazcan, çalışmaları yerinde inceledi!
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan tarafından ilçede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 10:46
Bu kapsamda Kartalkaya Bulvarında tamamlanan Sıcak asfalt, kaldırım ve refüj çalışmalarının ardından ilçenin çehresini değiştirecek olan Aydınlatma direkleri de tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Pazarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce tamamlanan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Yılmazcan bir açıklama yaparak şunları söyledi.
Kartalkaya bulvarında belediyemiz tarafından yapılan sıcak asfalt, kaldırım refüj çalışmalarının ardından aydınlatma direklerimizide vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. dedi.
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