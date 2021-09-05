Başkonuş Yaylası, bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye’nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Başkonuş Yaylası’nı bu yaz, korona virüsten kaçan vatandaşlarla birlikte 10 binlerce kişi ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ 05.09.2021, 12:16 05.09.2021, 15:55
Başkonuş Yaylası, bu yaz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

1350 rakıma sahip olan Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Başkonuş Yaylası, yaz kış yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor.

Ahşap villa ile bungalov evlerinin bulunduğu, kamp, doğa yürüyüşü, ATV ile safari gibi çeşitli etkinliklerinin yapıldığı yayla, salgın döneminde doğaseverleri, doğayla baş başa izole tatil imkanı sunuyor.

Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz aksu habere yaptığı açıklamada 2021 yaz sezonun güzel geçtiği ifade ederek bölgede ateş yakma yasağının sürdüğünü hatırlattı.

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