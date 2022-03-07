Bay protokol KMTSO’da
KMTSO’da protokol yönetimi ve kurumsal nezaket kuralları semineri düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 07.03.2022, 17:48 07.03.2022, 19:23
Bay protokol adıya bilinen ihsan ATAÖV KMTSO’da protokol kuralları ve kişisel gelişim üzerine katılımcıları bilgilendirdi.
ATAÖV burada protokolün hayatımızın her yerinde var olduğunu ve kişisel alanımızda da bu kuralların geçerli olduğuna dikkat çekti.
Namaz Vakti 07 Mart 2022
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Puan Durumu
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|P
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|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|28
|45
|7. Alanyaspor
|28
|44
|8. Hatayspor
|28
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|39
|11. Gaziantep FK
|28
|39
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
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|28
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|28
|26
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|28
|23
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|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
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|58
|2. Ümraniye
|27
|55
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|26
|46
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|27
|44
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|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
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|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|28
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|26
|18