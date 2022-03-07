Bay protokol KMTSO’da

Bay protokol adıya bilinen ihsan ATAÖV KMTSO’da protokol kuralları ve kişisel gelişim üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

ATAÖV burada protokolün hayatımızın her yerinde var olduğunu ve kişisel alanımızda da bu kuralların geçerli olduğuna dikkat çekti.