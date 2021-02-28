BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş'ta şehit ailelerini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 28.02.2021, 20:31
Yardımcıoğlu, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir ile 2020 yılında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı ve Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın Türkoğlu ilçesindeki ailelerine ziyarette bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette şehitler için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Aile fertlerine başsağlığı dileyen Yardımcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile şehidin babası Hüseyin Saygılı'yı telefonda görüştürdü.
Yardımcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra şehitlerin kabrini ziyaret etti.
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