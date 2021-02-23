“Benim Adım Melek” Başkonuş Yaylasında!

Doyumsuz manzarası, nefes açan havasıyla ziyaretçilerini kendisine adeta hayran bırakan, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki, bin 325 rakımda bulunan Başkonuş yaylası, endemik türlerin oluşturduğu doğasıyla kentin ve bölgenin birincil tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Bu doğa harikası alan, TRT ekranlarının sevilen yapımı “Benim Adım Melek” dizisinin de bazı sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Dizinin başrol oyuncuları Mustafa Mert Koç, Rabia Soytürk ve “Benim Adım Melek” dizisi yönetmeni dizinin 54 ve 55. bölümü için Başkonuş yaylasını seçtiler.

Kahramanmaraş’ın turizm merkezinin kalbi olan Başkonuş Yaylası’nda çekilen dizinin bölümlerinde eğlenceli dakikalar yaşandı.

Maraş Paçası, Maraş Dondurması, Maraş Tarhanası ve Maraş Çöreği de dizide tanıtılırken dizinin bir bölümünde Alpedo-Kervan Lezzet grubunun yapmış olduğu biberli Maraş Dondurmasıda yer aldı

Ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Başkonuş Yaylası TRT ekranlarında Benim Adam Melek dizisinde 54 ve 55. bölümünde izleyici ile buluşacak

Benim adım melek dizisi, 54. bölümüyle yarın (çarşamba) TRT ekranlarında saat 20.00’ de izleyicisiyle buluşuyor.