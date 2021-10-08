"Bir Kocaman Eşşek" adlı çocuk oyunu ilgiyle izlendi

Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Hollandalı yazar Rindert Kromhout tarafından kaleme alınan ve Vedat Çiftçi tarafından tiyatroya uyarlanan "Bir Kocaman Eşşek" tiyatro oyunu sahnelendi.

Öğrencilerin ilgiyle izlediği tiyatroda birbirinden güzel sahneler yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Şen, emeği geçenlere teşekkür etti.