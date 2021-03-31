Bir tiyatro ekolü oluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Sahne Maraş Tiyatro Okulu 3 eğitmen ve 75 kursiyeriyle birlikte eğitimlerine devam ediyor. Toplamda 12 hafta sürecek eğitimlerde ilk iki hafta geride kaldı. Oyuncu Kürşat Karaman, Yunus Emre Obut ve Osman Doğan tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlere, yaratıcı drama, duruş, diyafram - nefes gibi tiyatral eğitimler veriliyor. Temel oyunculuk eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, genç oyuncularla sahnelenecek çocuk ve yetişkin oyunları provaları başlayacak.

Yeni Genç Yetenekler Yetişiyor

Sahne Maraş eğitmenlerinden Oyuncu Kürşat Karaman, “Kahramanmaraş ciddi bir sanat potansiyeli taşıyor. Şehrin tarihi ve kültürel dokusu, sanatsal faaliyetlerin artmasındaki en önemli faktörlerden biri. Büyükşehir Belediyesi tarafından burada sağlanan imkânlar, özellikle tiyatro alanında büyük bir potansiyelin ortaya çıkmasını ve şekillenmesini sağlıyor. Bu süreç organik olarak şehrin diğer sanat faaliyetlerini besleyecek, ekolleşecek ve genişleyecektir. Sahne Maraş’ın Türk tiyatrosuna yeni genç yetenekler kazandıracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Profesyonelliğe İlk Adım

Sahne Maraş tiyatro okulu kursiyerlerinden Mustafa Oğulmuş, “Sahne Maraş tiyatro okulunda almış olduğumuz eğitimlerin kişisel gelişimimize, özgüvenimizi artırmamıza ve mesleki anlamda bize katkı sağlayacağına inanıyorum. Çalıştığımız oyunları seyirci karşısında sahnelemek için heyecanlıyız. Bize bu hizmeti sunduğu için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne sonsuz teşekkürler” dedi.