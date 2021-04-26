Boğaziçi trafiğini düzenleyecek hamle!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir ve trafik planlamacılığı uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin yüksek nüfuslu bölgelerinden Onikişubat ilçesi Tekerek, Boğaziçi ve Haydar Bey mahallelerini birbirine bağlayan Bahçeci Hoca Bulvarı’na 2 yeni kavşak kazandırılıyor.

Toplamda 3 kilometre uzunluğa sahip arterde Hasan Balcı İlkokulu mevkiindeki kavşak, trafik yoğunluğuna göre yeniden düzenlenerek genişletiliyor. Ayrıca bulvarın Batı Çevre Yolu bağlantısı arasında da yeni bir akıllı kavşak kazandırılıyor.

Bağlantı Yolu da Tamam

Çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bahçeci Bulvarı üzerindeki trafik akışını yeni kavşakla daha kontrollü ve güvenli hale getiriyoruz. Ayrıca çalışmalarımız kapsamında bölgeye yeni bir arter de kazandırıyoruz. Yolun altyapısı tamamlandı, inşallah kısa süre içerisinde asfaltı da atılacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak bölgedeki çalışmalarımız kapsamında yama, peyzaj, bitkilendirme ve levha işaretleme çalışmaları da yapılacak. Şehrimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Ulaşımı Güvenliğini Sağlayacak

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Yaşar Akdemir çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör geçtiğimiz ay mahallemizi ziyaret ederek proje mevkiini yerinde incelemişti. Sağ olsun belediye işçilerimiz kısıtlılık süresinde gece gündüz çalışarak kavşak konturlarını oluşturdular. Arter trafiğimiz çalışmalarla birlikte tamamen düzenlemiş bir hal alacak. Mahallemizdeki trafik sorunları da inşallah son bulacak. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.