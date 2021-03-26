Bu kadro, hayata bakışınızı değiştirmeye devam edecek
Opr. Dr. Bünyamin Kutluksaman, Özel Uğur Göz Hastanesinde!
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 16:40
Özel Uğur Göz Hastanesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta ve bölgede adından söz ettiren Özel Uğur Göz Hastanesi Uzman Kadrosu ile hizmet vermeye devam ediyor.
Son teknoloji cihazlar ve uzman kadrosu ile hizmet veren Özel Uğur Göz Hastanesi kadrosuna Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Bünyamin Kutluksaman’ıda ekledi.
Hasta kabulüne başlayan göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Bünyamin Kutluksaman Aksu Haber’e yaptığı açıklamada Özel Uğur Göz hastanesinde olmak beni onurlandırdı ifadelerini kullandı.
Özel Uğur Göz Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Uğur Toka ise yaptığı açıklamada uzman kadromuz ile hizmet vermeye devam ediyoruz dedi.
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