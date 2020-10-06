Bu uyarılara dikkat! Baca temizliğini ihmal etmeyin
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış öncesi işyeri ve konutlarda baca temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının başlamadan önce işyeri, apartman ve konutlarda baca temizliğinin mutlaka yapılması gerektiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada: “Yaklaşan kış mevsiminde temizlenmeden kullanılan bacalar yangına sebebiyet verebilmektedir. Hatta temizlenmeyen bacaların duman çekmemesi sebebiyle gaz zehirlenmesi vakalarıyla da karşılaşılmaktadır. Can ve mal güvenliği için vatandaşlarımız; doğalgaz ve LPG ile ısıtılan bina bacalarını yılda en az 1 defa, sıvı ve katı yakıt ile ısıtılan bina bacalarını yılda en az 2 defa ve yağlı kanal sistemlerini yılda en az 3 defa temizletmeleri, kalorifer ve kombilerin rutin bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen baca temizlik firmaları da internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Ayrıntılı bilgi için, “https://kahramanmaras.bel.tr/itfaiye-hizmetleri” linki ziyaret edilebiliyor.
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