Bulgurkaya-Karahamzalı Yolu Genişliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın’da yeni bir çalışmaya daha start verdi. Bölgede yaşayan vatandaşların talebi üzerine Bulgurkaya – Karahamzalı mahallelerine ulaşım sağlayan 5 kilometrelik arterde genişletme çalışmaları başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler yoldaki viraj ve darlık sorunu olan bölgelere müdahale ediyor.

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Andırın Bulgurkaya – Karahamzalı Mahallelerine ulaşım sağlayan yolda genişletme çalışmaları başladı. Çok dar ve virajlı olan bölgelere iş makineleriyle müdahale ediyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz çalışmalarla yolun genişliğini 7 metreye çıkarmış olacağız. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.