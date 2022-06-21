Buray, Sevilen Parçalarını Kahramanmaraşlılar İçin Seslendirecek
Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle 25 Haziran Cumartesi günü Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte sevilen sanatçı Buray, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 21.06.2022, 15:52
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çeşitli sosyal etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte pop müzik sanatçısı Buray, Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilecek konser, saat 21.00’de başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sevilen sanatçı Buray, 25 Haziran Cumartesi günü müzikseverlerle bir araya gelecek. Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliğe tüm Kahramanmaraşlılar davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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