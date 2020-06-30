Büyükşehir Avrupa Hareketlilik Haftasına hazırlanıyor

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanyasıdır. Kampanya dâhilinde belediyelerin ulaşım planlanmasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu etkinlikler, 22 Eylül’de “Arabasız Gün” (Car-FreeDay) ile sona ermektedir.

Ülkemiz Avrupa Hareketlilik Haftası kampanyasında 2015 yılından itibaren aktif yer alırken, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) kampanyanın ulusal koordinatörü olarak görev aldığı 2019 yılında ise en yüksek katılıma ulaşmıştır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası 2020 yılı etkinlik hazırlıklarına devam etmektedir. Avrupa Hareketlilik Haftasının kampanya tanıtım toplantısı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin de katılımıyla çevrimiçi olarak TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Hareketlilik Haftası, her yıl bir tema ekseninde kutlanmaktadır. 2019 yılının teması, “Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet” iken 2020 yılı teması “Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik” olarak belirlenmiştir. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılında ilk kez katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası yaklaşık 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirmiş olup, hemşerilerimizin büyük ilgisini toplamıştı. Eylül ayında gerçekleştirilecek Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine de hemşerilerimizin yoğun ilgi göstereceği beklenmektedir.