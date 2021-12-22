Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı canlı yayın konuğu oldu!

Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.

Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye 3.sü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’ndan Antrenör İsmail Bulut ve Milli Güreşçiler Nuri Temur, Sezai Arslan, Mehmet Yüce ve Ahmet Taş canlı yayın konukları oldu.