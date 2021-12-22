Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı canlı yayın konuğu oldu!
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye 3.sü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’ndan antrenör ve sporcuları canlı yayın konukları oldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.12.2021, 17:15 22.12.2021, 18:03
Spor Aktüel Kahramanmaraş’ta sporun nabzını tutmaya devam ediyor.
Murat Baltacı’nın hazırlayıp sunduğu Spor Aktüel’e bu hafta Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda takım halinde Türkiye 3.sü olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı’ndan Antrenör İsmail Bulut ve Milli Güreşçiler Nuri Temur, Sezai Arslan, Mehmet Yüce ve Ahmet Taş canlı yayın konukları oldu.
Namaz Vakti 23 Aralık 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Adana Demirspor
|18
|29
|5. Hatayspor
|17
|29
|6. Fenerbahçe
|17
|28
|7. Alanyaspor
|17
|27
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|18
|24
|12. Giresunspor
|18
|22
|13. Antalyaspor
|18
|22
|14. Gaziantep FK
|17
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|18
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8